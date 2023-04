Asi su allarme siccità: “Po osservato speciale dei satelliti Cosmo-SkyMed” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Scatta l’allarme siccità ed il fiume Po diventa un osservato speciale dallo spazio dei satelliti Cosmo-SkyMed di Asi. Negli ultimi anni, evidenzia l’Agenzia Spaziale Italiana in post su Asi.it, il fenomeno della siccità nel nostro paese è sempre più evidente. In particolare, la carenza d’acqua viene riscontrata con maggiore intensità nelle regioni del Nord Italia, comportando la diminuzione della portata dei fiumi e l’abbassamento del livello dei laghi. Le difficoltà di approvvigionamento dell’acqua si ripercuotono sulle differenti culture agricole del nostro paese. L’Asi ha così pubblicato una immagine di dettaglio nell’area di Pavia (al centro dell’immagine) con il Ponte della Becca (a est di Pavia) che attraversa la confluenza tra i ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Scatta l’ed il fiume Po diventa undallo spazio deidi Asi. Negli ultimi anni, evidenzia l’Agenzia Spaziale Italiana in post su Asi.it, il fenomeno dellanel nostro paese è sempre più evidente. In particolare, la carenza d’acqua viene riscontrata con maggiore intensità nelle regioni del Nord Italia, comportando la diminuzione della portata dei fiumi e l’abbassamento del livello dei laghi. Le difficoltà di approvvigionamento dell’acqua si ripercuotono sulle differenti culture agricole del nostro paese. L’Asi ha così pubblicato una immagine di dettaglio nell’area di Pavia (al centro dell’immagine) con il Ponte della Becca (a est di Pavia) che attraversa la confluenza tra i ...

