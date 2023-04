Ascolti tv Resta con me e la finale del GF VIP, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di lunedì 3 aprile 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra l’ultima puntata della fiction Resta con me su Rai 1 e la finale del Grane Fratello Vip, il reality show su Canale 5? ieri sera, lunedì 3 aprile 2023, sono anDati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri a caccia della talpa nella Questura, dall’altra Alfonso Signorini e i suoi vipponi (uno di loro ha trionfato in questa edizione lunghissima). Ecco chi ha vinto. Ascolti tv Resta con me e la finale del GF VIP Dalle 10.00 saranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023)tv, chi hala gara tra l’ultima puntata della fictioncon me su Rai 1 e ladel Grane Fratello Vip, il reality show su Canale 5?, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scuda caccia della talpa nella Questura, dall’altra Alfonso Signorini e i suoi vipponi (uno di loro ha trionfato in questa edizione lunghissima). Ecco chi hatvcon me e ladel GF VIP Dalle 10.00 saranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Ascolti tv Grande Fratello Vip finale ieri sera vs Resta con me ultima puntata: dati Auditel - Lelle_1509 : @HankSchrader88 @makva081 @Guidolino8 Parliamoci chiaramente. Spalletti ha 64 anni. Gli resta un'ultima occasione i… - AngelinaDeG2860 : RT @carlopalomar: Con il 19,34% di share “Resta con me” vince ancora la prima serata di ascolti di domenica. Grazie a tutti! Vi aspettiam… - MariaPiaCalzone : RT @carlopalomar: Con il 19,34% di share “Resta con me” vince ancora la prima serata di ascolti di domenica. Grazie a tutti! Vi aspettiam… - ValeGattaLuna : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Domenica 2 aprile 2023· Resta con Me (19.3% – 3,4 mln) domina contro i Record (14.3% – 2,2 mln), Fazio 11.… -