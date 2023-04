Ascolti tv, ‘Resta con me’ chiude e vince con oltre 3,7 mln di spettatori (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – ‘Resta con me’, la serie di Rai1 con Francesco Arca, chiude e vince la serata per numero di telespettatori, ottenendone 3.781.000 con il 20,6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 7’ ha registrato invece 2.871.000 telespettatori ma essendosi protratta fin quasi alle 2 di notte, ha registrato uno share più alto, il 24%. Terzo gradino del podio per ‘Report’ che su Rai3 è stato visto da 1.591.000 telespettatori pari all’8,2% di share. Rai2 con ‘Anche stasera tutto è possibile’ ha conquistato 1.093.000 telespettatori e il 6,9%, mentre Italia 1 con ‘Freedom – oltre il confine’ ha raccolto 814.000 telespettatori e il 4,8%. Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha interessato 682.000 ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) –con me’, la serie di Rai1 con Francesco Arca,la serata per numero di tele, ottenendone 3.781.000 con il 20,6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 7’ ha registrato invece 2.871.000 telema essendosi protratta fin quasi alle 2 di notte, ha registrato uno share più alto, il 24%. Terzo gradino del podio per ‘Report’ che su Rai3 è stato visto da 1.591.000 telepari all’8,2% di share. Rai2 con ‘Anche stasera tutto è possibile’ ha conquistato 1.093.000 telee il 6,9%, mentre Italia 1 con ‘Freedom –il confine’ ha raccolto 814.000 telee il 4,8%. Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha interessato 682.000 ...

