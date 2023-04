Ascolti tv lunedì 3 aprile: Resta con me, Grande Fratello Vip, Quarta Repubblica (Di martedì 4 aprile 2023) Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 3 aprile 2023? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Resta con me. Su Rai 2 Il meglio di Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Il Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Freedom. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023)tv2023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2023? Su Rai 1 è andata in onda la serie tvcon me. Su Rai 2 Il meglio di Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Report. Su Rete 4. Su Canale 5 IlVip. Su Italia 1 Freedom. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023: Resta con me Grande Fratello Vip Report Freedom dati Auditel e share - #Ascolti… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, con Lory Lo vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 09.15 e in replica alle 14.15 su RDT Radio… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, con Lory Lo vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 09.15 e in replica alle 14.15 su RDT Radio… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, con Lory Lo vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 09.15 e in replica alle 14.15 su RDT Radio… - aurorastolfi_ : forse ascolti i nirvana e ti piace il lunedì -

Resta con me 2 ci sarà Il produttore si sbilancia sul seguito della serie Con una media di più di 3.600 telespettatori, ottenuti sia nella serata della domenica che in quella di lunedì, il pubblico sembra aver apprezzato la serie. E proprio commentando gli ascolti della ... Bunker in scena al Teatro Comunale di Gries. Un progetto Psychaché e Scuola Levinas di Bolzano È stato presentato oggi lunedì 3 aprile al Teatro Comunale di Bolzano in conferenza stampa Psyaché "... l'assenza di qualcuno che ascolti. Penso, invece, che la parola chiave sia empatia, accompagnata ... Fineco e Hypercast presentano il podcast "Se potessi avere". Conduce Corinna De Cesare Da lunedì 27 marzo è disponibile su tutte le piattaforme di podcasting 'Se potessi avere' , il nuovo ... i film e i migliori ascolti. Già candidato nel 2022 ai Diversity Media Awards come 'creator dell'... Con una media di più di 3.600 telespettatori, ottenuti sia nella serata della domenica che in quella di, il pubblico sembra aver apprezzato la serie. E proprio commentando glidella ...È stato presentato oggi3 aprile al Teatro Comunale di Bolzano in conferenza stampa Psyaché "... l'assenza di qualcuno che. Penso, invece, che la parola chiave sia empatia, accompagnata ...Da27 marzo è disponibile su tutte le piattaforme di podcasting 'Se potessi avere' , il nuovo ... i film e i migliori. Già candidato nel 2022 ai Diversity Media Awards come 'creator dell'... Ascolti tv di lunedì 27 marzo - RAI Ufficio Stampa Rai Storia