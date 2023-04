Ascolti TV | Lunedì 3 Aprile 2023. Resta con Me chiude col 20.6% (3,78 mln), la finale del GF Vip sotto i 3 mln (24%) (Di martedì 4 aprile 2023) finale GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì 3 Aprile 2023, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Resta con Me ha appassionato .000 spettatori pari al % (qui tutti gli Ascolti). Su Canale 5 la quarantacinquesima e ultima puntata di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui tutti gli Ascolti delle finali di tutte le edizioni di GF). Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ha ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 aprile 2023)GF Vip Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata della fictioncon Me ha appassionato .000 spettatori pari al % (qui tutti gli). Su Canale 5 la quarantacinquesima e ultima puntata di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui tutti glidelle finali di tutte le edizioni di GF). Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pinguina43 : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Lunedì 3 Aprile 2023. Resta con Me chiude col 20.6% (3,78 mln), la finale del GF Vip sotto i 3 mln (24%)… - fabiofabbretti : #RestaConMe chiude a 3,78 milioni (20.6%), la finale del #GFVIP si ferma a 2,87 mln (24%). Bene… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Lunedì 3 Aprile 2023. Resta con Me chiude col 20.6% (3,78 mln), la finale del GF Vip sotto i 3 mln (24… - tvblogit : Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023: Resta con me, GF Vip 7 - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023: Resta con me Grande Fratello Vip Report Freedom dati Auditel e share - #Ascolti… -