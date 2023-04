Ascolti tv | i dati di lunedì 3 aprile 2023

(Di martedì 4 aprile 2023) Non decolla la finale del GF Vip Nella serata di ieri,, su Rai Uno l’ultima puntata della fiction Resta con Me registra 3.781.000 spettatori pari al 20.6%. Non decolla, in onda su Canale 5m dalle 21.48 all’1.59, nemmeno la finale, quarantacinquesima e ultima puntata del Grande Fratello Vip 7. Il reality si ferma a 2.871.000 spettatori pari al 24% di share. Lo scorso anno lo show ottenne 3.659.000 spettatori con 26.06% di share. È la finale meno vista di sempre. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile conquista 1.093.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine registra 814.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video 1.591.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Ascolti tv, lunedì 3 aprile 2023: Resta con me (20.6%), Grande Fratello Vip 2022 (24%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ecco i dati di ascolto per la finale del GF VIP 7 e l'ultima puntata di Resta con me: non sfonda il reality di Canale 5 Grandissima attesa questa mattina per i dati di ascolto del 3 aprile 2023: il ...