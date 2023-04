ASCOLTI TV 3 APRILE 2023: LA FINALE DEL GFVIP (24%), RESTA CON ME (20,6%), REPORT (8,2%), IL MEGLIO DI STEP (6,9%), BENE MATTINO CINQUE (23,3%) (Di martedì 4 aprile 2023) ASCOLTI TV 3 APRILE 2023 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 845 18.80Storie Italiane – 869 15.80È Sempre Mezzogiorno! – 1692 17.00Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1493 12.40Oggi è un Altro Giorno – 1531 14.90Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 1629 19.10Vita in Diretta – 2056 21.60L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCINQUE Minuti + Soliti Ignoti – 4279 20.80 + 4636 21.50RESTA Con Me – 3781 20.60Basco Rosso + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMATTINO 5 News – 1125 23.30MATTINO 5 News – 956 21.50Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 aprile 2023)TV 3· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 845 18.80Storie Italiane – 869 15.80È Sempre Mezzogiorno! – 1692 17.00Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1493 12.40Oggi è un Altro Giorno – 1531 14.90Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 1629 19.10Vita in Diretta – 2056 21.60L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xMinuti + Soliti Ignoti – 4279 20.80 + 4636 21.50Con Me – 3781 20.60Basco Rosso + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – x5 News – 1125 23.305 News – 956 21.50Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. ...

