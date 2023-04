Ascolti Grande Fratello Vip 7, ultima puntata 3 aprile: ecco i dati auditel della finale (Di martedì 4 aprile 2023) Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 3 aprile 2023, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua quarantacinquesima puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini. ecco a seguire i dati auditel della prima serata di ieri. Ascolti Grande Fratello Vip 7, dati auditel della finale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 aprile 2023)TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 32023, ilVip è andato in onda con la sua quarantacinquesimatrasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.a seguire iprima serata di ieri.Vip 7,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 7, ultima puntata 3 aprile: ecco i dati auditel della finale - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 3 aprile 2023: Resta con me Grande Fratello Vip Report Freedom dati Auditel e share - #Ascolti… - lil4for : antofiorde perché non ascolti la canzone che il tuo grande amore ha scritto per te invece e scrivr strunzat ???????? - Giornaleditalia : Ascolti tv Grande Fratello Vip finale ieri sera vs Resta con me ultima puntata: dati Auditel - Lelle_1509 : @HankSchrader88 @makva081 @Guidolino8 Parliamoci chiaramente. Spalletti ha 64 anni. Gli resta un'ultima occasione i… -