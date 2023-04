Ascolti GF Vip 7 | Signorini crolla | finale meno vista dopo il 2020

(Di martedì 4 aprile 2023) Lunedì 3 aprile le prime serate tv hanno offerto ai telespettatori svariati contenuti. Tra di essi, chiaramente, è andata in onda ladella settima edizione del GF Vip. Quali saranno stati glitv di ieri del programma condotto da Alfonso? Stando a quanto trapelato dai dati auditel pare proprio che questa sia stata una delle finaliviste nella storia del reality show. La trasmissione di Canale 5, infatti, ha coinvolto 2.871.000 telespettatori, raggiungendo uno share pari al 24%. A fronte della precedente edizione che, invece, all'ultima puntata totalizzò 3.659.000 spettatori, 26.06% di share. L'edizionein assoluto è stata quella del 2018 con il 21,90% di share. Seguita, poi, da quella delcon il 23,17% di share. Per contro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : ?? Ascolti GFVip7 in calo nella finale! Un confronto con le edizioni passate rivela tendenze e variazioni nel corso… - IsaeChia : #GfVip 7, la finalissima è la meno vista di sempre: ecco gli ascolti e il confronto con le passate edizioni Si è c… - Giadahsospesap1 : RT @Mattiabuonocore: Se una puntata normale di Uomini e Donne fa più della finale del GF Vip, qualche domanda bisognerebbe farsela https://… - Mattiabuonocore : Se una puntata normale di Uomini e Donne fa più della finale del GF Vip, qualche domanda bisognerebbe farsela - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 7, ultima puntata 3 aprile: ecco i dati auditel della finale -

tv di lunedì 3 aprile 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Resta con me " contro " Grande Fratello2022 ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, lunedì 3 aprile 2023 Ecco tutti i dati Auditel della prima serata prestando attenzione, in modo particolare, ai dati ...... una stagione record per durata e per, sia in tv sia online ' si legge in questa nota ove poi viene aggiunto: 'La media degli spettatori di Grande Fratelloha superato 2.6 milioni a ...... versionedello storico reality iniziato con persone comuni. Quella su cui calerà il sipario questa sera è stata una vera e propria stagione record, per durata e per, sia in tv ma anche ...

Ascolti TV | Lunedì 3 Aprile 2023. Resta con Me chiude col 20.6% (3,78 mln), la finale del GF Vip sotto i 3 ml DavideMaggio.it

Gli ascolti del 3 aprile ci raccontano che Resta con me è stata vista per il suo gran finale da una media di 3,7 milioni di spettatori con quasi il 21% di share. La finale del Grande Fratello VIP 7 fa ...Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 premia il sangue freddo di Nikita Pelizon, che vince seguita a poca distanza da Oriana Marzoli. Ma per la prossima edizione occorrerà una rivoluzione ...