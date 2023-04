Ascolti 3 aprile, quanto ha fatto la finale del Grande Fratello Vip (Di martedì 4 aprile 2023) Parliamo di Ascolti. La 45esima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 3, si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon. Il pubblico vota Nikita, indi per cui vince il GFVip. That’s it! https://t.co/NdYBOOkq1k #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 3, 2023 La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.871.000 spettatori pari al 24% di share. Mentre su Rai Uno Resta Con Me ha registrato 3.781.000 telespettatori pari al 20,6% di share. Ascolti Grande Fratello Vip 7 1^ puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2^ puntata: 2.266.000 telespettatori pari al 19,50% di share 3^ puntata: 2.446.000 telespettatori pari al 17,84% di share 4^ puntata: 2.495.000 telespettatori pari al 19,5% di share 5^ puntata: 3.313.000 telespettatori pari al 25,09% di ... Leggi su biccy (Di martedì 4 aprile 2023) Parliamo di. La 45esima puntata della settima edizione delVip, andata in onda ieri 3, si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon. Il pubblico vota Nikita, indi per cui vince il GFVip. That’s it! https://t.co/NdYBOOkq1k #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 3, 2023 La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.871.000 spettatori pari al 24% di share. Mentre su Rai Uno Resta Con Me ha registrato 3.781.000 telespettatori pari al 20,6% di share.Vip 7 1^ puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2^ puntata: 2.266.000 telespettatori pari al 19,50% di share 3^ puntata: 2.446.000 telespettatori pari al 17,84% di share 4^ puntata: 2.495.000 telespettatori pari al 19,5% di share 5^ puntata: 3.313.000 telespettatori pari al 25,09% di ...

