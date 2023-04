... ha sottolineato Phil Mottram , executive vice president e general manager di HpeNetworking. ' L'integrazione delle soluzioni die Axis Security trasformerà la connettività edge - to - ...L'acquisizione di Athonet rafforza il portfolio connected edge di HPE, volto a offrire reti Wi - Fi e 5G private completamente integrate. L'integrazione conCentral consentirà, ...In combinazione con i portafogli HPE telco enetworking, Athonet mettera' HPE in prima linea in un mercato in crescita che, secondo IDC, prevede un aumento a oltre 1,6 miliardi di dollari 1 ...

Aruba acquisisce due nuove centrali idroelettriche sul Brembo per produrre energia pulita BergamoNews.it