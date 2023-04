Artemis | ecco l’equipaggio che volerà verso la Luna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreabettini : Ecco l'equipaggio di #Artemis II, la prima missione con astronauti intorno alla Luna dopo più di 50 anni:… - andreabettini : Ecco i primi astronauti che voleranno intorno alla Luna dopo più di 50 anni. Lancio della missione #Artemis II nel… - Focus_it : Ed ecco anche i volti degli astronauti della @NASA che faranno parte della prossima missione lunare @NASAArtemis 2… - fisco24_info : Artemis II, ecco chi sono i quattro astronauti della missione verso la Luna: tre uomini e una donna, tre bianchi e… - AstronautiCAST : Artemis II: ecco i quattro astroanuti che voleranno attorno alla Luna -

quali sono le principali notizie di oggi, 4 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei ... Poi dira addio al cinema • A bordo dellaII ci sarà anche l'astronauta Christina Koch.... senza l'ausilio del Lunar Gateway, i cui primi due moduli saranno lanciati da un Falcon Heavy di SpaceX non prima della fine del 2025, data in cui è anche previstaIII. Per le missioni ...I quattro membri dellequipaggio sono stati nominati come parte della missioneII intorno alla Luna. Il lancio, previsto per il prossimo anno, non prevede che i quattro atterrino sulla Luna, ...

Ecco l’equipaggio di Artemis II Astrospace.it

Quattro astronauti sono stati presentati al pubblico ad Houston, Texas, il 3 aprile, sono quelli pronti per la prossima missione verso la Luna: Artemis II di Nasa. Notevole scenografia, anche su rete, ...Il team di astronauti è composto da Gregory Reid Wiseman, 47 anni, Victor Jerome Glover, 46, Christina Koch, 44 e Jeremy Roger Hansen, 47. Koch faceva ...