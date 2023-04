Artem Uss | l’imprenditore russo evaso dai domiciliari a Milano | è in Russia | “Giudici italiani pronti a piegarsi agli Usa”

(Di martedì 4 aprile 2023) Aveva, rompendo il braccialetto elettronico, a seguito della decisione della Corte d’Appello dicon cui iavevano dato il via libera all’estradizione negli Stati Uniti. Era dal 22 marzo che diUss non si avevano più notizie. Ma ora, e figlio del governatore di una regione siberiana bloccato il 17 ottobre a Malpensa, ha reso noto di essere in. “Sono in! In questi pochi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili mi sono state accanto. Le ringrazio”, ha affermato. “Il tribunale italiano, sulla cui imparzialità inizialmente contavo, ha dimostrato la sua chiara parzialità politica. Purtroppo è anche pronto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ISgalambro : RT @jacopo_iacoboni: Artem Uss, il manager russo fuggito dagli arresti domiciliari a Milano, è arrivato in Russia La fuga apre uno squarci… - Namaste1871960 : RT @EkaterinaVA8: Artem Uss è in Russia. E vai!!!! Zerbini americani e i loro padroni di mordono i gomiti. USS ha dichiarato che il tribuna… - paraponzipo18 : ???????????????Artem Uss è tornato in Russia: «Sono fuggito perché non mi fido del sistema giudiziario italiano» - NelaBombelli : RT @SicilianoSum: ??Vi ricordate di Artem Uss, figlio del governatore di Krasnoyarsk, arrestato in #Italia e poi fuggito? Sembra che il suo… - Bbabystyle : Artem Uss, evaso dagli arresti domiciliari in #Italia, ha dichiarato di trovarsi in Russia 'Sono in #Russia! Duran… -

è tornato in Russia: il magnate e figlio del governatore di Krasnoyarsk in Siberia, evaso dai domiciliari in Italia , ha fatto sapere di essere riuscito a rientrare nel suo Paese. " Sono in ..., il figlio del governatore di Krasnoyarsk, un manager russo che era evaso dagli arresti domiciliari vicino a Milano dove si trovava con l'accusa di acquisto illegale di tecnologie militari ...L'arresto e la successiva evasione dipresentano punti ancora non chiari, che potrebbero spiegare cosa sta davvero accadendo nel riposizionamento di poteri e lobby in Russia dopo 13 mesi di guerra. Si parla con insistenza di ...

Riappare Artem Uss, il magnate-spia russo evaso dai domiciliari in Italia: "Sono in Russia" la Repubblica

Riecco Artem Uss. Il manager e figlio del governatore di Krasnoyarsk Aleksandr Uss, che era evaso nei giorni scorsi dagli arresti domiciliari in Italia, ha reso noto di essere in Russia. Lo ha ...È accaduto quello che tutti sospettavano. Artem Uss l’imprenditore evaso il 22 marzo dai domiciliari a Basiglio è tornato in Russia. Sarebbe stato lui stesso a comunicarlo spiegando di essere fuggito ...