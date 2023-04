Artem Uss | l' imprenditore russo evaso dai domiciliari a Milano | annuncia | Sono in Russia | costretto a scappare

(Di martedì 4 aprile 2023) Leggi Anche, gli Usa: 'Avevamo messo in guardia l'Italia' Fotogallery - Putin in Crimea per l'anniversario dell'annessione allaISSATA LA BANDIERA Fotogallery - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Artem Uss è tornato in Russia: «Sono fuggito perché non mi fido del sistema giudiziario italiano» - repubblica : Riappare Artem Uss, il magnate-spia russo evaso dai domiciliari in Italia: 'Sono in Russia' - ShardanFreeMan : RT @sweetlullaby0: ????????? Il figlio del governatore di Krasnoyarsk, Artem Uss ha detto a RIA Novosti di essere scappato dagli arresti domici… - infoitscienza : Artem Uss è tornato in Russia, era fuggito da domiciliari a Milano - MenegazziMarina : RT @SicilianoSum: ?? Artem Uss, il figlio del governatore di Krasnoyarsk, evaso dagli arresti domiciliari in #Italia, il cui arresto nelle… -

Sfortunatamente è pronta a piegarsi alla pressione delle autorità statunitensi', ha osservato. Nell'attuale situazione internazionale, ha proseguito, quando gli altri Paesi 'giocano senza regole ...Queste le parole del manager russo,evaso dai domiciciliari in Italia. "Non mi fido della giustizia italiana, si piega agli Usa". Accusato di spionaggio negli Usa insieme ad altri cinque ..."Sono in Russia. In questi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili sono state con me. Grazie a loro". Sono le parole di, magnate e figlio del governatore di Krasnoyarsk in Siberia, evaso dai domiciliari in Italia prima dell'estradizione negli Stati Uniti. A citarlo è l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "...

Artem Uss, l’imprenditore russo evaso dai domiciliari a Milano, è in Russia: “Giudici italiani… Il Fatto Quotidiano

Artem Uss è tornato in Russia dopo essere fuggito dagli arresti domiciliari in Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso figlio del governatore del Territorio di Krasnojarsk all'agenzia di stampa "Ria ...È tornato in Russia il manager Artem Uss, fuggito in modo rocambolesco dagli arresti domiciliari a Milano. Uss era stato arrestato con un mandato di cattura emesso dagli Stati Uniti per aver violato ...