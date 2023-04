Artem Uss | l’imprenditore evaso dai domiciliari a Milano | è in Russia | “Anche l’Italia si è piegata agli Usa”

(Di martedì 4 aprile 2023) Eraarrestiin attesa di essere estradato negli Stati Uniti per “violazione dell’embargo” nei confronti del Venezuela in una vicenda di contrabbando di petrolio verso Cina ee una presunta “frode bancaria”: Artyom Uss, l’uomo d’affari russo figlio del governatore di Krasnojarsk Alexander Usslo scorso 22 marzo, è riapparso in patria. “Sono in– ha detto all’agenzia di Stato Ria Novosti – la Corte italiana, sulla cui imparzialità all’inizio contavo, ha dimostrato la sua chiara faziosità politica. Sfortunatamente, èpronta a piegarsi sotto la pressione delle autorità americane”. Il Ministero degli Interni russo ha revocato il mandato di arresto che pendeva sulla sua testa, come ha riferito all’agenzia Interfax il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Riappare Artem Uss, il magnate-spia russo evaso dai domiciliari in Italia: 'Sono in Russia' - micheladania : RT @ErmannoKilgore: Artem Uss, la spia è tornata in Russia: «Sono fuggito perché non mi fido del sistema giudiziario italiano» https://t.c… - ErmannoKilgore : Artem Uss, la spia è tornata in Russia: «Sono fuggito perché non mi fido del sistema giudiziario italiano» - anto_galli4 : RT @EkaterinaVA8: Artem Uss è in Russia. E vai!!!! Zerbini americani e i loro padroni di mordono i gomiti. USS ha dichiarato che il tribuna… - Efisio31251859 : RT @SicilianoSum: ??Vi ricordate di Artem Uss, figlio del governatore di Krasnoyarsk, arrestato in #Italia e poi fuggito? Sembra che il suo… -

È tornato in Russia il manager, fuggito in modo rocambolesco dagli arresti domiciliari a Milano.era stato arrestato con un mandato di cattura emesso dagli Stati Uniti per aver violato le sanzioni occidentali. Artyom ...Fuga riuscita. Perfettamente., l'imprenditore russo 40enne evaso da Basiglio dove si trovava agli arresti domiciliari in attesa dell'estradizione negli Stati Uniti, sarebbe in Russia. A confessarlo è stato lui stesso all'..., il cittadino russo evaso dai domiciliari a Milano il mese scorso dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si trova ora in Russia: lo ha rivelato lui stesso all'agenzia ufficiale Ria ...

Artem Uss, l’imprenditore russo evaso dai domiciliari a Milano, è in Russia: “Giudici italiani… Il Fatto Quotidiano

“Artyom Alexandrovich Uss si trova a Mosca – spiega il legale – e oggi si è presentato spontaneamente al Dipartimento Investigativo del Ministero degli Interni russo. Ha fornito risposte dettagliate ...Artem Uss, il magnate russo arrestato a Milano su mandato Usa per contrabbando di petrolio e traffico di tecnologie militari per la guerra in ...