(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Il figlio del governatore di Krasnoyarsk Aleksandr Uss,, evaso nei giorni scorsi dagli arresti domiciliari in Italia, ha reso noto di essere in, scrive l’agenzia Ria Novosti. “in! In questi pochi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili mistate accanto. Le ringrazio”, ha affermato. “Il tribunale italiano, sulla cui imparzialità inizialmente contavo, ha dimostrato la sua chiara parzialità politica. Purtroppo è anche pronto a piegarsi alle pressioni delle autorità statunitensi”, ha aggiunto. SecondoUss, nella situazione internazionale attuale, quando i cittadini russioggetto di “giochi senza regole”, il ritorno in patria, anche in un modo così “non standard”, è una vittoria. ...

