Artem Uss è arrivato in Russia | era fuggito dagli arresti domiciliari a Milano

(Di martedì 4 aprile 2023)Uss è tornato in. Si era staccato il braccialetto elettronico per evadere. Poi èe ha fatto perdere le tracce di sé, alimentando uno scontro diplomatico tra, Italia e...

Era dal 22 marzo che dinon si avevano più notizie. Ma ora l'imprenditore russo, e figlio del governatore di una regione siberiana bloccato il 17 ottobre a Malpensa , ha reso noto di essere ..., imprenditore russo evaso dagli arresti domiciliari a Milano dove era in attesa di estradizione negli Usa, si trova in Russia. Lo ha rivelato l'agenzia di Stato russa Ria Novosti riportando ...è tornato in Russia: il magnate e figlio del governatore di Krasnoyarsk in Siberia, evaso dai domiciliari in Italia , ha fatto sapere di essere riuscito a rientrare nel suo Paese. " Sono in ...

Artem Uss, l’imprenditore russo evaso dai domiciliari a Milano, è in Russia: “Giudici italiani… Il Fatto Quotidiano

Artem Uss, il cittadino russo evaso dai domiciliari a Milano il mese scorso dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si trova ora in Russia: lo ha rivelato lui stesso all'agenzia ufficiale Ria ...Riecco Artem Uss. Il manager e figlio del governatore di Krasnoyarsk Aleksandr Uss, che era evaso nei giorni scorsi dagli arresti domiciliari in Italia, ha reso noto di essere in Russia. Lo ha ...