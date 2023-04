Arsenal, Vlahovic ha cambiato idea (Di martedì 4 aprile 2023) Dusan Vlahovic all'Arsenal? Questa volta sì, l'affare potrebbe andare in porto. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti,... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Dusanall'? Questa volta sì, l'affare potrebbe andare in porto. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Arsenal, Vlahovic ha cambiato idea: Dusan Vlahovic all'Arsenal? Questa volta sì, l'affare potrebbe andare in porto.… - infernALE96 : @RaphaeleRusso @LucaHoganC Invece secondo me tanti giocatori non sanno e non seguono tutto come i tifosi o gli adde… - violaclubtw : TMW, Focus su bilancio viola: in attivo grazie alla Juve veramente? Certo se che #vlahovic #infame avesse accettato… - Mire12374275 : @pisto_gol Vlahovic. Un vero Bidon costa’ na barca de schei. Se el ndava all’Arsenal saria deventa’ una superstar.… -