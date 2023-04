Arrestato dopo inseguimento, 40enne resta ai domiciliari (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoresta agli arresti domiciliari Angelo Lanni, 40 anni di Cervinara, Arrestato la mattina di ieri, a seguito di un rocambolesco inseguimento finito ad Arpaia. Questa la decisione del Gip Vincenzo Landolfi del Tribunale di Benevento che all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto ha confermato la misura cauteare. L’uomo non fermatosi al posto di blocco dei Carabinieri del Comando di Montesarchio è stato inseguito fin quando non ha perso il controllo dell’auto. All’Arrestato è stato attribuito il possesso di un 1 kg di hashish e 100 grammi di cocaina, gettati dal finestrino dell’auto durante l’inseguimento.Il 40enne è difeso dall’avvocato Vittorio Fucci. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoagli arrestiAngelo Lanni, 40 anni di Cervinara,la mattina di ieri, a seguito di un rocambolescofinito ad Arpaia. Questa la decisione del Gip Vincenzo Landolfi del Tribunale di Benevento che all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto ha confermato la misura cauteare. L’uomo non fermatosi al posto di blocco dei Carabinieri del Comando di Montesarchio è stato inseguito fin quando non ha perso il controllo dell’auto. All’è stato attribuito il possesso di un 1 kg di hashish e 100 grammi di cocaina, gettati dal finestrino dell’auto durante l’.Ilè difeso dall’avvocato Vittorio Fucci. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : È cominciato tutto con il grido di battaglia della campagna elettorale del 2016 “Lock her up” “Arrestatela” rivolto… - Italiantifa : L’assessore alla Trasparenza e alla Legalità arrestato, subito dopo aver intascato una mazzetta da 25mila euro. È q… - ultimora_pol : #Sicilia Arrestato in flagranza dopo aver intascato una mazzetta da 25k euro Aldo Russo, esponente di Diventerà Bel… - CGzibordi : Valentina Tarallo uccisa a sprangate: arrestato (dopo 7 anni) il suo assassino in Senegal - Fabio_Carisio : ZELENSKY, FIGLIO DELLA NATO E DI SATANA! Arrestato Vescovo Ortodosso di Kiev per Pasqua. Altro Attentato Esplosivo… -