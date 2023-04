Arrestato Donald Trump: ecco i capi di imputazione – LIVE (Di martedì 4 aprile 2023) È il giorno di Donald Trump e a suo modo di tutta l’America. Si tratta infatti di una giornata storica: è la prima volta negli Usa che un ex presidente, peraltro candidato alle elezioni del 2024, viene incriminato. Sono 34 i capi di accusa cui dovrà rispondere The Donald che già parla di complotto e sfodera accuse contro il procuratore Alvin Bragg che vuole portarlo alla sbarra. Il rituale in questo caso è forma, ma anche sostanza. Ieri sera Trump è atterrato a Manhattan con il suo Jet privato dalla Florida, dove si trovava nella sua residenza di Mar a Lago. E già questo è di per sé un fatto importante: Trump avrebbe potuto restare in Florida “protetto” dal governatore Ron DeSantis, cui sarebbe spettato il compito di concedere o meno l’estradizione verso lo Stato di New York. Così non ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 aprile 2023) È il giorno die a suo modo di tutta l’America. Si tratta infatti di una giornata storica: è la prima volta negli Usa che un ex presidente, peraltro candidato alle elezioni del 2024, viene incriminato. Sono 34 idi accusa cui dovrà rispondere Theche già parla di complotto e sfodera accuse contro il procuratore Alvin Bragg che vuole portarlo alla sbarra. Il rituale in questo caso è forma, ma anche sostanza. Ieri seraè atterrato a Manhattan con il suo Jet privato dalla Florida, dove si trovava nella sua residenza di Mar a Lago. E già questo è di per sé un fatto importante:avrebbe potuto restare in Florida “protetto” dal governatore Ron DeSantis, cui sarebbe spettato il compito di concedere o meno l’estradizione verso lo Stato di New York. Così non ...

