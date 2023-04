Arisa come mamma l’ha fatta: si copre appena, ma non ci riesce (Di martedì 4 aprile 2023) Una foto in cui Arisa, nonostante il tentativo di coprirsi, mette in mostra tutta la sua incredibile bellezza. Fan al settimo cielo. Tutti la conoscono come una cantante di assoluto valore ma non possiamo non renderci conto di quanto sia una donna con una bellezza e un fascino a dir poco senza eguali. Arisa (Ansafoto)Bellezza e fascino che possiamo notare tranquillamente sul profilo Instagram di Arisa; iniziamo sottolineando come la cantante, oltre ad essere decisamente conosciuta nel mondo dello spettacolo, ha anche una notorietà importante a livello social. Basta andare proprio su Instagram per notare come i suoi follower si stiano avvicinando all’incredibile cifra del milione e mezzo. Detto questo ci sono altri numeri che vanno, per forza di cose, analizzati. Questa foto, ad ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 aprile 2023) Una foto in cui, nonostante il tentativo di coprirsi, mette in mostra tutta la sua incredibile bellezza. Fan al settimo cielo. Tutti la conosconouna cantante di assoluto valore ma non possiamo non renderci conto di quanto sia una donna con una bellezza e un fascino a dir poco senza eguali.(Ansafoto)Bellezza e fascino che possiamo notare tranquillamente sul profilo Instagram di; iniziamo sottolineandola cantante, oltre ad essere decisamente conosciuta nel mondo dello spettacolo, ha anche una notorietà importante a livello social. Basta andare proprio su Instagram per notarei suoi follower si stiano avvicinando all’incredibile cifra del milione e mezzo. Detto questo ci sono altri numeri che vanno, per forza di cose, analizzati. Questa foto, ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlaviaGufetta : @tantapazienza_ @blackma416 @PhoebeStar2022 Il 'problema' di MdF adesso è proprio questo: lui nella danza è indiscu… - ricordosospeso : RT @michxalexw: @ricordosospeso da me due sono stati eliminati e ho Arisa come prof ?? - michxalexw : @ricordosospeso da me due sono stati eliminati e ho Arisa come prof ?? - teddybeatlesday : @Maya162336 quando rudy lo ha riproposto modificato wax voleva accettarlo, è stata arisa a rifiutarlo e a proporlo… - IreneBiancucci1 : @amicii_news Si si conferma il tutto programmato come l uscita dell' album di Angelina. Samu lo sapeva già ma non… -