(Di martedì 4 aprile 2023) Ancora in calo lagas delle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi di gennaio ( - 34,2%) e febbraio ( - 13%), in base all'andamento medio del mercato all'ingrosso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AigetEnergia : RT @ominodellaluce: Prezzo del gas per la tutela di marzo appena comunicato da @ARERA. La bolletta gas di tutela a marzo 2023 cala del 13,3… - AigetEnergia : RT @TgLa7: #Arera, la bolletta del gas di marzo cala del 13,4%. Dopo i ribassi del 34,2% di gennaio e del 13% di febbraio - AigetEnergia : RT @ilmessaggeroit: Gas, cala ancora la bolletta. Arera: «A marzo -13,4%» - Dome689 : RT @TgLa7: #Arera, la bolletta del gas di marzo cala del 13,4%. Dopo i ribassi del 34,2% di gennaio e del 13% di febbraio - PalermoToday : Cala ancora il prezzo della bolletta del gas -

Dopo la luce, il gas:ha comunicato le variazioni del prezzo delle bollette. Meno 13,4% rispetto a febbraio.... per la famiglia tipo (con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) in tutela si registra una diminuzione del - 13,4% dellarispetto a febbraio 2023. Lo comunica l'. Per il mese di marzo,...I sostegni dovranno essere rideterminate dall'- Autorità di regolazione per energia. Cosa c'è ... Va precisato poi che a partire dal 1° febbraio 2023 ladel gas è scesa del 13% nel ...

Gas, cala ancora la bolletta. Arera: «A marzo -13,4%». Ecco quanto risparmieranno le famiglie ilmessaggero.it

(Adnkronos) - Ancora in calo la bolletta del gas delle famiglie in tutela. Dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%), comunica l'Arera, in base ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...