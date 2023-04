Archygram progetta il futuro del patrimonio culturale

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 4 aprile 2023) Attraverso l’intelligenza artificiale,, startup lombarda, propone dei modelli virtuali 3D di architetture e monumenti del passato, riportandoli in vita tramite immagini e video dagli archivi, così da dare unalitaliano. Ma le applicazioni del loro progetto non si fermano qui, coinvolgendo anche il settore del gaming e dell’e-commerce Tra le tendenze visionarie suldi alcuni settori, è senza dubbio strategico il ripristino deledilizio, anche di pregio, già esistente, non solo per un effettivo recupero dei materiali – la cui disponibilità sembra sempre più ridotta – ma anche per riqualificare l’esistente piuttosto che costruire ex novo, abbattendo l’impatto sull’ambiente da più punti di vista. Ma per contrastare l’enorme impatto ...