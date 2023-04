Archivio Storico Enel, Schifone: “Tavolo al Ministero per la salvaguardia” (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non vi è dubbio che occorra fare di tutto affinché l’Archivio Storico dell’Enel e delle imprese napoletane resti allocato a Napoli, trovando soluzioni idonee a garantire la più appropriata salvaguardia dei preziosi documenti e la maggiore fruibilità per studiosi e cittadini”. Lo afferma Luciano Schifone, consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in merito alle parole dell’Ente Mostra d’Oltremare che si è detta pronta a fare la sua parte per mantenere lo Storico Archivio nella città partenopea. “Insieme al Soprintendente archivistico di Napoli, dottor Gabriele Capone, apriremo al Ministero un Tavolo di confronto con la proprietà e gli enti locali interessati per individuare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non vi è dubbio che occorra fare di tutto affinché l’dell’e delle imprese napoletane resti allocato a Napoli, trovando soluzioni idonee a garantire la più appropriatadei preziosi documenti e la maggiore fruibilità per studiosi e cittadini”. Lo afferma Luciano, consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in merito alle parole dell’Ente Mostra d’Oltremare che si è detta pronta a fare la sua parte per mantenere lonella città partenopea. “Insieme al Soprintendente archivistico di Napoli, dottor Gabriele Capone, apriremo alundi confronto con la proprietà e gli enti locali interessati per individuare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Archivio Storico Enel, Schifone: 'Tavolo di confronto al Ministero per la salvaguardia' - napolimagazine : NEWS - Archivio Storico Enel, Schifone: 'Tavolo di confronto al Ministero per la salvaguardia' - apetrazzuolo : NEWS - Archivio Storico Enel, Schifone: 'Tavolo di confronto al Ministero per la salvaguardia' - Comune_Bolzano : ??Oggetto del mese di aprile 2023 Pergamene dell’Archivio Storico di Bolzano: 1223 aprile 2 Il più antico documento… - iISud24 : Napoli, Mostra d’Oltremare: «Archivio Storico Enel, pronti a fare la nostra parte» #4aprile #napoli #notizie… -

Enel e soprintendenza: l'accordo c'era, ma i dubbi restano Riceviamo e volentieri pubblichiamo Una nota Enel sul tema della conservazione dell'Archivio Storico in Campania, pubblicato nella giornata di ieri, ha messo a nudo alcuni interrogativi sorti sulla futura destinazione, non solo logistica ma anche d'uso, della documentazione ... Classense Ravenna ospita mostra opere progettista Ceccarelli ... che vede coinvolti l'Archivio storico comunale e la famiglia del professionista, con il patrocinio dell'assessorato all'Urbanistica. Il percorso espositivo permetterà di scoprire biografia e opere ... L'architetta italiana che vuole salvare l'Antartide È il più importante archivio planetario della storia climatica del nostro pianeta " cruciale per ... Specialmente in un momento storico di grande instabilità quale quello che stiamo vivendo. L'AGENZIA ... Riceviamo e volentieri pubblichiamo Una nota Enel sul tema della conservazione dell'in Campania, pubblicato nella giornata di ieri, ha messo a nudo alcuni interrogativi sorti sulla futura destinazione, non solo logistica ma anche d'uso, della documentazione ...... che vede coinvolti l'comunale e la famiglia del professionista, con il patrocinio dell'assessorato all'Urbanistica. Il percorso espositivo permetterà di scoprire biografia e opere ...È il più importanteplanetario della storia climatica del nostro pianeta " cruciale per ... Specialmente in un momentodi grande instabilità quale quello che stiamo vivendo. L'AGENZIA ... Snai San Siro: debutta l’archivio storico digitale dell’Ippodromo Il Sole 24 ORE Lodi, una ripartenza da trenta milioni nel nome della cultura Restano ancora da scrivere le sfide dell’ex archivio storico di via Fissiraga e dell’ex Cavallerizza. Nel 2026 è atteso anche l’evento per eccellenza delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali ... Pasqua e Pasquetta a Vicopisano e sul Monte Pisano VISITE - Aperti alle visite tutti i monumenti storici del borgo. Il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi, con Palazzo Pretorio, l'Archivio Storico e il museo dei reperti di San Michele ... Restano ancora da scrivere le sfide dell’ex archivio storico di via Fissiraga e dell’ex Cavallerizza. Nel 2026 è atteso anche l’evento per eccellenza delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali ...VISITE - Aperti alle visite tutti i monumenti storici del borgo. Il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi, con Palazzo Pretorio, l'Archivio Storico e il museo dei reperti di San Michele ...