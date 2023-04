Apple sta lavorando per eliminare il notch dai propri device (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Apple sta lavorando per migliorare la tecnologia adottata sui propri dispositivi. In particolare, sembrerebbe che i futuri iPhone 17 saranno caratterizzati da una nuova versione inedita del Face ID. Stando a quanto dichiarato dall’analista Ross Young, gli iPhone 17 Pro porteranno al debutto il Face ID con sensori integrati sotto il display. Grazie alla tecnologia under-display, sarà possibile eliminare del tutto la necessità di utilizzare il notch dedicato ai sensori di riconoscimento. Tuttavia, nonostante questo cambiamento, Apple continuerà ad utilizzare il notch dedicato alla fotocamera. Per il primo device caratterizzato da un design full-screen, senza alcuna interruzione, bisognerà attendere ancora qualche ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroidstaper migliorare la tecnologia adottata suidispositivi. In particolare, sembrerebbe che i futuri iPhone 17 saranno caratterizzati da una nuova versione inedita del Face ID. Stando a quanto dichiarato dall’analista Ross Young, gli iPhone 17 Pro porteranno al debutto il Face ID con sensori integrati sotto il display. Grazie alla tecnologia under-display, sarà possibiledel tutto la necessità di utilizzare ildedicato ai sensori di riconoscimento. Tuttavia, nonostante questo cambiamento,continuerà ad utilizzare ildedicato alla fotocamera. Per il primocaratterizzato da un design full-screen, senza alcuna interruzione, bisognerà attendere ancora qualche ...

