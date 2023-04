Apple ha bloccato la produzione del SoC M2 da usare sui Mac

(Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroidha rallentato ladei SoC M2 destinati ai propri PC laptop e desktop. Le indiscrezioni a riguardo sono alquanto frastagliate e alcune fonti sembrano indicano addirittura un blocco totale della. Entrando maggiormente nello specifico, l’azienda di Cupertino avrebbe sospeso la catena produttiva per i mesi di gennaio e febbraio 2023. A partire da marzo, invece, i lavori sarebbero ripresi anche se con un livello produttivo inferiore al massimale possibile. Il motivo di questa decisione non è chiaro ma potrebbe centrare una contrazione importante delle vendite. In particolare,potrebbe aver registrato un calo delle vendite di Mac e per questo avrebbe interrotto la supply chain per evitare di riempirsi di prodotti invenduti.avrebbe deciso di rallentare ...

