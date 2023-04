Apple brevetta una nuova custodia per AirPods con display touchscreen

(Di martedì 4 aprile 2023) Come ben sappiamo, glidi, dalla prima generazione nel 2016 fino ad oggi, hanno ottenuto tante nuove funzionalità. Ad ogni modo, siamo anche a conoscenza che per poterli utilizzare è necessario un iPhone o un altro dispositivo nelle loro vicinanze. Eppure, ciò potrebbe presto cambiare in futuro, dato che il colosso di Cupertino ha in mente un interessante brevetto che riguarda unaintelligente dotata di uninterattivo. Come concesso dal famoso Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, Patently, l’azienda californiana avrà il permesso dire unadi ricaricaridisegnata. La parte anteriore dellaintelligente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoTechNet : Rivoluzione AirPods? Apple brevetta una custodia con display interattivo #apple - TutelaMarchio : Apple ha brevettato una custodia di ricarica AirPods con display touch - -

A cosa serve uno schermo sulla custodia degli AirPods Secondo, uno schermo sulla custodia degli AirPods potrebbe cambiare totalmente il modo di utilizzare le cuffie, e soprattutto ...Come sempre ricordiamo cheannualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte ......alla luce grazie agli scavi archeologici decisi da Carlo di Borbone 1826 - Samuel Moreyil ...Google pubblica servizio hardware di posta elettronica Gmail 1976 - Jobs e Wozniak fondano la:...

Apple brevetta custodia per AirPods con display interattivo iSpazio

Apple brevetta uno schermo touchscreen per la custodia degli Airpods Secondo Patently Apple, l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha approvato una domanda di brevetto del colosso tecnologico ...Apple ha depositato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, un brevetto intitolato "Devices, Methods, and Graphical User Interface Interactions with a Headphones Case". Nel dettaglio ...