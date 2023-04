Antonella sulla vittoria di Nikita | “Un bacio carignos abbiamo vinto” | i post contro Sparta

Leggi su biccy

(Di martedì 4 aprile 2023) Ieri sera al Grande Fratello Vipassistito alladiPelizon, unica persiana rimasta in gara dopo l’eliminazione diFiordelisi. Il pubblico vota, indi per cui vince il GFVip. That’s it! https://t.co/NdYBOOkq1k #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 3, 2023 Prima di arrivare al duello finaleOriana Marzoli,Pelizon si è scontrata al televotoMicol Incorvaia, vincendolo. La reazione della Fiordelisi è stata tutt’altro che pacata, nonostante tempo fa avesse accusato i vipponi di essere insensibili perché ‘esultavano troppo’ se si salvava un loro amico a discapito di un altro. ma non era lei che diceva che fosse da insensibili nei confronti della persona eliminata esultare per un televoto ...