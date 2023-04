Antonella Fiordelisi | il rumor sulla rissa sfiorata con Micol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stan… - MontegrandeS : Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fuori dalla tv? La notizia trapelata qualche giorno fa dove si dava per c… - vivailtrashhh : Vola sopra la casa l’aereo per Niki da parte di Matteo, Antonella e Giulia: La felicità di Niki…?????… - ChioppaLucia : RT @NikitaNikivip: questa è L'amicizia dell'anno, Antonella ha letteralmente trascinato Nikita alla vittoria, grazie Anto ?????? #nikiters #do… - _silviameii_ : RT @ipocodriaca: no ragazzi se all’italia davvero piacciono nikita pelizon e antonella fiordelisi io devo scappare assolutamente da questo… -

Di questa edizione stenuante del GP Vip rimarrà forse per qualche sprazzo, anche lei. Anchefreezata in un amalgama di polemiche sterili, superflue, inconsistenti che hanno restituito all'insieme del tutto la percezione di una occasione sprecata. Ha lasciato da parte la ...Nel corso della puntata finale del GF Vip, una segnalazione sue Antonino Spinalbese ha fatto arrabbiare i fan. Il GF Vip 7 è ufficialmente finito ma in queste ore successive alla finale, sono tantissime le reazioni alla puntata conclusiva ...A vincere il Grande Fratello ieri sera è stata Nikita Pelizon enon ha potuto contenere la gioia, documentata, istante per istante, sui social. L'ex schermitrice ha infatti ...

Antonella Fiordelisi chiude con il GF Vip: degno epilogo di un'occasione sprecata per l'ex campionessa Virgilio Sport

Edoardo Donnamaria ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo dedicato alla sua dolce metà Antonella Fiordelisi. Qualcosa di strano La copertina del brano, che ha suscitato non poche critiche In ...Da giorni è una tendenza sui social. “Il cielo stanotte” è il titolo della canzone che Edoardo Donnamaria, in arte Drojette, ha dedicato alla sua amata Antonella Fiordelisi. I due si sono conosciuti ...