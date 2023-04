“Antonella e Antonino dietro le quinte…”. GF Vip, la segnalazione arrivata dal pubblico (Di martedì 4 aprile 2023) A partire da quando è stato squalificato dal GF Vip 7, giusto qualche settimana fa per aver risposto male alla fidanzata Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria ha smesso di tifare per gli amici spartani proprio in rispetto della loro relazione sentimentale. Loro sparlavano di lei e quindi ha preteso questo. Ma dietro le quinte, nella Finalissima di ieri, sarebbe stata pizzicata, da una Donnalisi, mentre abbracciava un altro. La salernitana è stata eliminata dal GF Vip 7 senza neanche riuscire a diventare una finalista, eppure, si sente comunque vincitrice insieme all’alleata persiana nonché nuova amica Nikita Pelizon. Peccato che ieri sera una delle fan, appartenenti all’inarrestabile esercito dei Donnalisi, avrebbe beccata in flagrante Antonella Fiordelisi. Cosa è successo dietro le quinte del reality, Edoardo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 aprile 2023) A partire da quando è stato squalificato dal GF Vip 7, giusto qualche settimana fa per aver risposto male alla fidanzataFiordelisi, Edoardo Donnamaria ha smesso di tifare per gli amici spartani proprio in rispetto della loro relazione sentimentale. Loro sparlavano di lei e quindi ha preteso questo. Male quinte, nella Finalissima di ieri, sarebbe stata pizzicata, da una Donnalisi, mentre abbracciava un altro. La salernitana è stata eliminata dal GF Vip 7 senza neanche riuscire a diventare una finalista, eppure, si sente comunque vincitrice insieme all’alleata persiana nonché nuova amica Nikita Pelizon. Peccato che ieri sera una delle fan, appartenenti all’inarrestabile esercito dei Donnalisi, avrebbe beccata in flagranteFiordelisi. Cosa è successole quinte del reality, Edoardo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nadymi3 : @bougiefemmenoir Io no, MAI! In quel senso l'ha schifata da subito.?? Come del resto Antonino e Luca ... dai godetev… - hopeangel365 : DANIELE CUORE DI PANNA ?????? #gfvip #nikita #donnalisi #gintonic #oriele #incorvassi #antonino #edoardo #micol… - StefanoVincigu5 : RT @Novella_2000: Antonella e Antonino, incontro nel dietro le quinte? La segnalazione apparsa sul web #donnalisi #gintonic #gfvip https://… - GiadaJ6 : RT @MariucciA89: Persia: Nikita Antonella Dana Sarah Martina Patrizia Ginevra Gegia Carolina Matteo Antonino George Davide Marco LucaS Cha… - Novella_2000 : Antonella e Antonino, incontro nel dietro le quinte? La segnalazione apparsa sul web #donnalisi #gintonic #gfvip -