Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 4 aprile

(Di martedì 4 aprile 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Yilmaz scopre da Hatip che tra Fekeli e Hunkar è stato siglato l’accordo di compravendita di un terreno, per questo litiga con Fekeli e decide con Mujgan di trasferirsi nella casa comprata da Sermin. Yilmaz quindi decide di aprire un varco nel muro che separa la sua proprietà da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 4 aprile 2023 - infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 4 aprile 2023 - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 4 aprile 2023 - Cris180178 : RT @MEDIATURKEYSOAP: Terra Amara 2 anticipazioni 3 Aprile 2023 - redazionetvsoap : #terraamara Questo matrimonio (per ora) non s'ha da fare. Il perché è legato a motivi di ordine emotivo. Scopriamol… -

Amara, trame: il tentato suicidio di Müjgan Eh sì: dato che si sentirà in parte responsabile dell'incarcerazione di Zuleyha, perché sarà stata proprio lei a mandare a Demir un suo video ...Di conseguenza non svelando il nome dell'eliminato in studio, non possono essere divulgatesulla puntata. Questo perché appunto il pubblico non assiste all'evoluzione del televoto .... nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni edal sito e dalle nostre ... oggi scomparse, con cui Homo sapiens ha condiviso laper gran parte della sua esistenza ACQUISTA L'...

Terra Amara, due adulteri colti in flagrante (e una relazione svelata a sorpresa) Libero Magazine

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Anche oggi, sabato 1° aprile 2023, alle 15:00 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete… Leggi ...