Ankara e Teheran | vicini diffidenti che minacciano la stabilità regionale

(Di martedì 4 aprile 2023) Per decenni, i legami di natura economica tra Turchia e Iran hanno sorretto la loro relazione altrimenti competitiva in molteplici ambiti. Lo scambio commerciale e l’approvvigionamento energetico in particolare hanno favorito in passato cicli di dialogo e cooperazione, ma di recente l’intersezione di interessi strategici ha scoraggiato l’import-export e ha aggravato tensioni geopolitiche esplosive tra InsideOver.

... ha qualche problema con l'Iran, diffida di al - Assad, ma diffida ancor più di(che in ...ora rapporti distesi con Israele " per la verità un po' meno dopo la recente distensione Riad -"...Il problema delle relazioni tra Mosca eè che i due Paesi non hanno molto da offrire l'uno ...nega tali accuse. Tuttavia, dietro pressione degli Stati Uniti e per paura di sanzioni da ...è l'ultimo dei 30 Paesi a ratificare l'adesione, mentre resta ancora in sospeso la Svezia ... IRAN - STATI UNITI Vittoria parziale per: i giudici della Corte internazionale di giustizia ...

Ankara e Teheran, vicini diffidenti che minacciano la regione Inside Over

A Mosca si lavora allo storico riavvicinamento fra Ankara e Damasco. La riabilitazione regionale di Assad incontra anche l'interesse dei sauditi, che hanno ...Le notizie di oggi: incidente in un tempio indù a Indore, 35 mort. Vittoria parziale di Teheran all’Aja, parzialmente “illegale” il congelamento Usa di beni di società ...