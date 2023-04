Android Auto e CarPlay Wireless arriveranno anche sull’elettrica di lusso Lucid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Il produttore di veicoli elettrici di lusso Lucid ha annunciato ufficialmente che CarPlay e Android Auto Wireless sono ora disponibili e vengono forniti di serie. Lucid ha annunciato oggi la notizia su Twitter con un breve video teaser e ha anche aggiornato il suo sito web. È difficile dire esattamente a che dimensione arriva la parte dello schermo di CarPlay. Ecco come Lucid descrive l’intero schermo che si estende dal quadro strumenti lato guida al centro del cruscotto: “Il display Glass Cockpit è uno schermo fluttuante da 34 pollici 5K che gira attorno al guidatore, curvandosi come la cabina di pilotaggio di un jet. ” Ma con il modo in cui il display si assottiglia, sembra che la ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoIl produttore di veicoli elettrici diha annunciato ufficialmente chesono ora disponibili e vengono forniti di serie.ha annunciato oggi la notizia su Twitter con un breve video teaser e haaggiornato il suo sito web. È difficile dire esattamente a che dimensione arriva la parte dello schermo di. Ecco comedescrive l’intero schermo che si estende dal quadro strumenti lato guida al centro del cruscotto: “Il display Glass Cockpit è uno schermo fluttuante da 34 pollici 5K che gira attorno al guidatore, curvandosi come la cabina di pilotaggio di un jet. ” Ma con il modo in cui il display si assottiglia, sembra che la ...

