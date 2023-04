Android Auto arriva alla versione 9.3 in beta (Di martedì 4 aprile 2023) In queste ore il team di sviluppo di Android Auto ha rilasciato la versione 9.3 beta dell'applicazione per Android, dalla quale fanno fatica a emergere le possibili novità integrate al suo interno perché non c'è una lista dei cambiamenti ufficiale pubblicata da Google. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) In queste ore il team di sviluppo diha rilasciato la9.3dell'applicazione per, dquale fanno fatica a emergere le possibili novità integrate al suo interno perché non c'è una lista dei cambiamenti ufficiale pubblicata da Google. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Android Auto arriva alla versione 9.3 in beta - HekoDeko : RT @jaijwalaki: @Toyota No Android Auto. No Corolla. - happy0shopping : Android 11 10.25' Car Radio for BMW 3 E90 E91 E92 E93 2005-2012 2Din Carplay Auto Multimedia Navigation Head Unit A… - PiecesPour : Wireless CarPlay Android Auto Modules for BMW 3 5 Series E90 E91 E92 E93 E60 E61 - tecnoandroidit : Android Auto e CarPlay Wireless arriveranno anche sull'elettrica di lusso Lucid - -