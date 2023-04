Andrea Abodi | “Stadi? Finito il tempo degli alibi Su cori razzisti bisogna essere tempestivi”

(Di martedì 4 aprile 2023) “Dobbiamo assumerci le responsabilità, io per primo. La prima cosa che si deve ascoltare è la disponibilità concreta a fare in modo che le cose succedano. Avverto piacevolmente il peso della responsabilità, ma resta il fatto che questo è il quarto o il quinto ciclo in cui sento le stesse cose. Non è stata usata una parola: la forza di volontà, della sistematicità e della competenza. Evidentemente siamo mancati anche in questo. E’il”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovaninel corso del suo intervento nel convegno ‘Il futuroin Italia’ al Coni. “Gli Europei 2032 sono fatti quasi su misura per noi, negli altri paesi prima si costruisce l’agenda e poi si pianifica la candidatura, noi facciamo ...

'Il tempo delle scuse e degli alibi e' finito, c'e' un Governo che sugli stadi vuole assumersi delle responsabilita''. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, durante il convegno "Il futuro degli stadi in Italia" che si e' tenuto al Coni a Roma. 'Lo stadio - ha continuato il ministro - e' un'infrastruttura sociale, crea lavoro, riqualifica ...

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante "Il futuro degli stadi in Italia" riferendosi a quanto sta accadendo sul tema della giustizia sportiva.