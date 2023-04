"Andare nei campi? Dove si è laureato Lollobrigida: la Lucarelli si copre (ancora) di ridicolo (Di martedì 4 aprile 2023) Un bel tacer non fu mai scritto. Il proverbio che la leggenda attribuisce a Dante Alighieri è ciò che più perfetto esista per tratteggiare in estrema sintesi Selvaggia Lucarelli: una che non tace, mai. E che parla a sproposito, quasi sempre. Ossessionata dalla ricerca della polemica, finisce sovente col creare polemiche talmente risibili, grottesche e sterili che raggiungono comunque il loro risultato: far parlare, o meglio far parlare di Selvaggia Lucarelli, una che è altrettanto ossessionata dalla ricerca di visibilità. Certo, fessi noi che ci cadiamo spesso e volentieri. Ma l'ultimo atto della ricerca di polemica e visibilità è assolutamente emblematico per tutte le premesse scritte sino ad ora. Soprattutto risulta emblematico per quel che concerne la grottesca sterilità della polemica. Ma procediamo con ordine: nel mirino della blogger ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Un bel tacer non fu mai scritto. Il proverbio che la leggenda attribuisce a Dante Alighieri è ciò che più perfetto esista per tratteggiare in estrema sintesi Selvaggia: una che non tace, mai. E che parla a sproposito, quasi sempre. Ossessionata dalla ricerca della polemica, finisce sovente col creare polemiche talmente risibili, grottesche e sterili che raggiungono comunque il loro risultato: far parlare, o meglio far parlare di Selvaggia, una che è altrettanto ossessionata dalla ricerca di visibilità. Certo, fessi noi che ci cadiamo spesso e volentieri. Ma l'ultimo atto della ricerca di polemica e visibilità è assolutamente emblematico per tutte le premesse scritte sino ad ora. Soprattutto risulta emblematico per quel che concerne la grottesca sterilità della polemica. Ma procediamo con ordine: nel mirino della blogger ci ...

