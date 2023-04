Anche WindTre ha deciso di vendere, spunta la proposta da una private equity (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid L’operatore di telecomunicazioni italiano WindTre sta pianificando di dividere le sue attività in una società separata, e nel frattempo riprende i colloqui con la società di private equity svedese EQT EQTAB.ST in merito ad una potenziale vendita, secondo quanto riferito da due fonti vicine alla questione. Come altri operatori di telecomunicazioni in Italia, WindTre è stata alle prese con un’aggressiva concorrenza negli ultimi anni. Questo sbalzo continuo sui prezzi ha eroso i guadagni in un momento chiave, fato che servivano ingenti investimenti per costruire una rete mobile di quinta generazione. Il business delle infrastrutture di WindTre è costituito principalmente da una cosiddetta rete mobile attiva distribuita sul territorio nazionale, e dal cosiddetto “backbone“, una porzione ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid L’operatore di telecomunicazioni italianosta pianificando di dividere le sue attività in una società separata, e nel frattempo riprende i colloqui con la società disvedese EQT EQTAB.ST in merito ad una potenziale vendita, secondo quanto riferito da due fonti vicine alla questione. Come altri operatori di telecomunicazioni in Italia,è stata alle prese con un’aggressiva concorrenza negli ultimi anni. Questo sbalzo continuo sui prezzi ha eroso i guadagni in un momento chiave, fato che servivano ingenti investimenti per costruire una rete mobile di quinta generazione. Il business delle infrastrutture diè costituito principalmente da una cosiddetta rete mobile attiva distribuita sul territorio nazionale, e dal cosiddetto “backbone“, una porzione ...

