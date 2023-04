Anche l’Ucraina verso la Nato? Orbán si mette di traverso: «Kuleba resti fuori dal vertice». Cosa divide Budapest da Kiev (Di martedì 4 aprile 2023) Viktor Orbán e il suo governo non sono nuovi a distinguo “pesanti” rispetto all’approccio europeo alla guerra in Ucraina. Solidarietà a Kiev sì, ma con cautela. Condanna della Russia, forse, ma con mille attenuanti. La strategia della “differenziazione”, ad uso in primis dell’opinione pubblica interna, si è concentrata da un anno a questa parte soprattutto sulla risposta in ambito Ue – sui pacchetti successivi di sanzioni contro Mosca come sugli invii di armi a Kiev. Raramente però l’Ungheria si era spinta a puntare il dito direttamente contro la vicina Ucraina come fatto oggi. Oggetto del contendere: la possibile presenza del ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, alla riunione con i suoi omologhi dei Paesi membri dell’Alleanza atlantica. Un invito quello rivolto a Kuleba, ha ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Viktore il suo governo non sono nuovi a distinguo “pesanti” rispetto all’approccio europeo alla guerra in Ucraina. Solidarietà asì, ma con cautela. Condanna della Russia, forse, ma con mille attenuanti. La strategia della “differenziazione”, ad uso in primis dell’opinione pubblica interna, si è concentrata da un anno a questa parte soprattutto sulla risposta in ambito Ue – sui pacchetti successivi di sanzioni contro Mosca come sugli invii di armi a. Raramente però l’Ungheria si era spinta a puntare il dito direttamente contro la vicina Ucraina come fatto oggi. Oggetto del contendere: la possibile presenza del ministro degli Esteri di, Dmytro, alla riunione con i suoi omologhi dei Paesi membri dell’Alleanza atlantica. Un invito quello rivolto a, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : @negrialbe Credo che la sconfitta russa, ben sapendo che non è realizzabile, non sia proprio l’obiettivo USA. A lor… - ilfoglio_it : Putin ha tutto l’interesse a vendere l’idea d’essere pronto a combattere fino alla fine, ma nel pratico non si muov… - fattoquotidiano : L’impennata dell’inflazione che sta martoriando i lavoratori a reddito fisso? Oltre che dai rincari boom dell’energ… - SemplicementeGL : RT @TatiUdaci: 'Stanco di vivere di sussidio? Vai a combattere in Ucraina!' A Washington hanno trovato il modo per sbarazzarsi dei senza… - MaryDeBe72 : RT @CostiMaurizio: 1/n Chi sostiene l’#Ucraina, sostiene un imperfetta democrazia che combatte per la propria autodeterminazione contro un'… -