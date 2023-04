Anche Graham Potter paga la costosissima illogicità del Chelsea

(Di martedì 4 aprile 2023) Ilha cambiato ancora allenatore. Dopo la cacciata di Thomas Tuchel,il subentranteha dovuto fare le valigie e andarsene da Stamford Bridge. Guardando la sola classifica, l’esonero non pare poi così clamoroso: i londinesi galleggiano in undicesima posizione nonostante i copiosi investimenti estivi, la squadra non gira e manca di nerbo, in stagione sono arrivate tante sconfitte umilianti. A far riflettere, però, è la totale assenza di logica e programmazione nelle scelte della nuova dirigenza Blues. Dopo l’addio forzato di Roman Abramovic, costretto a cedere il club per i suoi legami con il presidente russo Putin e il conseguente congelamento dei suoi beni, ilè stato acquistato dall’imprenditore americano Todd Bohely per quasi cinque miliardi di euro. Un ...

Commenta per primo I l Chelsea ePotter si sono detti addio, non senza qualche acredine. Come raccontato da The Athletic , i ... Una proprietà che spesso entravanell'aspetto tattico. Il co -...L'Olympiacos ha già contattato Cambiasso, che sta valutando proposte e prospettive ,se la ... In Inghilterra è arrivato il secondo cambio in panchina del Chelsea che ha salutatoPotter, ......risultati in Premier eduna semifinale di FA Cup da giocare contro il Manchester United. In conferenza lo stesso De Zerbi ha peraltro commentato la vicenda Potter: 'Voglio dire grazie a...

Non basta spendere 634 milioni per vincere Il Chelsea ha cambiato ancora allenatore. Dopo la cacciata di Thomas Tuchel, anche il subentrante Graham Potter ha dovuto fare le valigie e andarsene da ...