"Ammazzato perché italiano, Meloni ha ragione": via Rasella, parla la figlia di una vittima (Di martedì 4 aprile 2023) Liana Gigliozzi – ottantaduenne lucidissima, nonna di due nipoti «e di un cane» – aveva solo tre anni quando il 23 marzo del 1944 suo padre, Romolo, fu vittima del rastrellamento in via Rasella dopo l'esplosione della bomba partigiana che uccise 33 soldati altoatesini della “Bozen” (più due civili innocenti, fra cui il dodicenne Pietro Zuccheretti). La sua colpa? Nessuna. «Dicono che era schedato come socialista ma in realtà non c'entrava nulla. Uscì dal bar che stava proprio sulla via, preoccupatissimo, per cercare me e mio fratello dopo il boato...». Fermato dai nazisti, finirà per essere il 55esimo martire delle Fosse Ardeatine. «Da quel giorno», spiega Liana a Libero, «è come se fosse morta tutta la mia famiglia. E con la nostra, tutte le altre delle 334 vittime».Per la morte di suo padre lei ha sempre denunciato una responsabilità storica e una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Liana Gigliozzi – ottantaduenne lucidissima, nonna di due nipoti «e di un cane» – aveva solo tre anni quando il 23 marzo del 1944 suo padre, Romolo, fudel rastrellamento in viadopo l'esplosione della bomba partigiana che uccise 33 soldati altoatesini della “Bozen” (più due civili innocenti, fra cui il dodicenne Pietro Zuccheretti). La sua colpa? Nessuna. «Dicono che era schedato come socialista ma in realtà non c'entrava nulla. Uscì dal bar che stava proprio sulla via, preoccupatissimo, per cercare me e mio fratello dopo il boato...». Fermato dai nazisti, finirà per essere il 55esimo martire delle Fosse Ardeatine. «Da quel giorno», spiega Liana a Libero, «è come se fosse morta tutta la mia famiglia. E con la nostra, tutte le altre delle 334 vittime».Per la morte di suo padre lei ha sempre denunciato una responsabilità storica e una ...

