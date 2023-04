“Amici”, l’eliminazione di Samu scatena una bufera: pubblico in rivolta (Di martedì 4 aprile 2023) News tv. Amici, l’eliminazione di Samu scatena una bufera: pubblico in rivolta – Nel Serale di Amici 2023 di sabato 1 aprile, dopo un difficile testa a testa con Wax, è uscito Samu, nome d’arte di Samuele Segreto. Una notizia inattesa che ha sconvolto i cantanti e ballerini del talent di Canale 5. Difatti l’addio di Samu ha scatenato qualche malumore all’interno della Casetta. Non a caso, al momento in cui Maria De Filippi ha fatto l’annuncio sull’eliminato, Mattia Zenzola è apparso furioso. Ad un certo punto il ragazzo è addirittura scoppiato in lacrime: per lui il ballerino non meritava di uscire. Anche il pubblico la pensa così e basta leggere qualche tweet sui ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 aprile 2023) News tv.diunain– Nel Serale di2023 di sabato 1 aprile, dopo un difficile testa a testa con Wax, è uscito, nome d’arte diele Segreto. Una notizia inattesa che ha sconvolto i cantanti e ballerini del talent di Canale 5. Difatti l’addio dihato qualche malumore all’interno della Casetta. Non a caso, al momento in cui Maria De Filippi ha fatto l’annuncio sull’eliminato, Mattia Zenzola è apparso furioso. Ad un certo punto il ragazzo è addirittura scoppiato in lacrime: per lui il ballerino non meritava di uscire. Anche illa pensa così e basta leggere qualche tweet sui ...

