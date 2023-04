Ambiente, Verdi: “Ripulita la spiaggia di Sant’Antonio a Mergellina” (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La squadra della Polizia Marittima della Guardia Costiera, guidata dall’ammiraglio Pietro Vella, grazie al lavoro dell’autorità di Sistema Portuale di Napoli e della Guardia di Finanza di Napoli, ha ottenuto la pulizia e lo sgombero della spiaggia di Sant’Antonio a Mergellina. Imbarcazioni e presidi abusivi sono stati rimossi e la spiaggia è tornata ad essere libera e fruibile da tutti. “Questo intervento – sottolinea il deputato di Alleanza Verdi – la Sinistra Francesco Emilio Borrelli con i consiglieri della Municipalità 1 Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli – segue quelli già effettuati a Largo Sermoneta ed alla Rotonda Diaz, a conferma di quanto la Guardia Costiera di Napoli si stia adoperando per rimuovere le illegalità e restituire gli spazi pubblici ai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La squadra della Polizia Marittima della Guardia Costiera, guidata dall’ammiraglio Pietro Vella, grazie al lavoro dell’autorità di Sistema Portuale di Napoli e della Guardia di Finanza di Napoli, ha ottenuto la pulizia e lo sgombero delladi. Imbarcazioni e presidi abusivi sono stati rimossi e laè tornata ad essere libera e fruibile da tutti. “Questo intervento – sottolinea il deputato di Alleanza– la Sinistra Francesco Emilio Borrelli con i consiglieri della Municipalità 1 Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli – segue quelli già effettuati a Largo Sermoneta ed alla Rotonda Diaz, a conferma di quanto la Guardia Costiera di Napoli si stia adoperando per rimuovere le illegalità e restituire gli spazi pubblici ai ...

