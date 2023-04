Ambiente: Pd, 'tutelare lupo ma salvaguardare agricoltori' (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr (Adnkronos) - "Il lupo è una specie protetta a livello internazionale che ha rischiato l'estinzione ma che oggi sta lentamente ripopolando vaste zone del nostro Paese. Per continuare a tutelarlo è necessario anche preservare il suo patrimonio genetico contrastando quindi l'ibridazione lupo - cane, fenomeno peraltro all'origine dei numerosi episodi di aggressione agli allevamenti e alla conseguente tensione sociale che sta coinvolgendo il settore agricolo e zootecnico". Lo dice il Gruppo Pd alla Camera annunciando una interpellanza urgente a prima firma della presidente Chiara Braga. Tra i cofirmatari del Gruppo Pd anche Stefano Vaccari, capogruppo dem in commissione Agricoltura, Marco Simiani, capogruppo dem in commissione Ambiente, Augusto Curti, Christian Di Sanzo, Antonella Forattini, Sara Ferrari, Emiliano Fossi, Silvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr (Adnkronos) - "Ilè una specie protetta a livello internazionale che ha rischiato l'estinzione ma che oggi sta lentamente ripopolando vaste zone del nostro Paese. Per continuare a tutelarlo è necessario anche preservare il suo patrimonio genetico contrastando quindi l'ibridazione- cane, fenomeno peraltro all'origine dei numerosi episodi di aggressione agli allevamenti e alla conseguente tensione sociale che sta coinvolgendo il settore agricolo e zootecnico". Lo dice il Gruppo Pd alla Camera annunciando una interpellanza urgente a prima firma della presidente Chiara Braga. Tra i cofirmatari del Gruppo Pd anche Stefano Vaccari, capogruppo dem in commissione Agricoltura, Marco Simiani, capogruppo dem in commissione, Augusto Curti, Christian Di Sanzo, Antonella Forattini, Sara Ferrari, Emiliano Fossi, Silvio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : La soluzione di una certa sinistra per tutelare l’ambiente: discriminare tra chi può permettersi di essere sostenib… - Cosimo80129919 : @GiuseppeConteIT E il corpo non si tutela? A no!! Il corpo va vaccinato anche contro la volontà dell',individuo no… - Cosimo80129919 : @GiuseppeConteIT Vuoi tutelare l'ambiente facendo impiantare in tutta Italia i cinque giga, sei un miserabile ipocr… - Agenparl : Ambiente: Pd, tutelare lupo ma salvaguardare agricoltori - - Frank196018 : @g_sangiuliano Beh...e cosa intendete fare per tutelare l'ambiente? -