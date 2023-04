Alunno di 6 anni spara all’insegnante: richiesta di risarcimento da oltre 40 milioni di dollari (Di martedì 4 aprile 2023) Abigail Zwerner, ferita lo scorso gennaio da uno studente di 6 anni, ha intentato una causa contro la scuola Richneck Elementary School di Newport (Virginia) richiedendo un risarcimento di 40 milioni di dollari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Abigail Zwerner, ferita lo scorso gennaio da uno studente di 6, ha intentato una causa contro la scuola Richneck Elementary School di Newport (Virginia) richiedendo undi 40di. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1Atsuhimerose2 : RT @_Angelicum: In questo giorno, 18 anni fa, alle 21:37, il più illustre ex alunno dell'Angelicum, San Giovanni Paolo II (P. Karol Józef W… - murray_dev : RT @_Angelicum: In questo giorno, 18 anni fa, alle 21:37, il più illustre ex alunno dell'Angelicum, San Giovanni Paolo II (P. Karol Józef W… - speranza_viva : RT @_Angelicum: In questo giorno, 18 anni fa, alle 21:37, il più illustre ex alunno dell'Angelicum, San Giovanni Paolo II (P. Karol Józef W… - FilomenaGallo55 : RT @_Angelicum: In questo giorno, 18 anni fa, alle 21:37, il più illustre ex alunno dell'Angelicum, San Giovanni Paolo II (P. Karol Józef W… - ChurchInPoland : RT @_Angelicum: In questo giorno, 18 anni fa, alle 21:37, il più illustre ex alunno dell'Angelicum, San Giovanni Paolo II (P. Karol Józef W… -