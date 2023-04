Altro che diritti e salari: in Italia lavorano anche i bambini (Di martedì 4 aprile 2023) Il lavoro minorile esiste anche in Italia, anzi è più diffuso di quanto si pensi. Si stima che un 14-15enne su cinque svolga o abbia svolto un'attività lavorativa prima dell'età legale che nel nostro Paese è... Leggi su europa.today (Di martedì 4 aprile 2023) Il lavoro minorile esistein, anzi è più diffuso di quanto si pensi. Si stima che un 14-15enne su cinque svolga o abbia svolto un'attività lavorativa prima dell'età legale che nel nostro Paese è...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Ceferin: 'Interessante notare che dei tre club che si dichiarano i salvatori del calcio, per quanto si apprende da… - FratellidItalia : ?? I cittadini ci hanno scelto per realizzare le riforme che nessun altro ha avuto il coraggio di fare. È un cammino… - Giorgiolaporta : Nel #FriuliVeneziaGiulia con il tasso di #disoccupazione al 5,6%, il #Movimento5Stelle prende solo il 2.4%. Altro c… - ATede5 : Chiederei a tutti quelli che 'potrebbero fare altro' di fare proposte, di fare altro, di passare a 'proviamoci insieme!' - PF_Serra : Devo ammettere di aver sbagliato ogni singola 'previsione' che ho fatto ?? (Non che volessi prevedere alcunché, eran… -