Altro che abolirlo, il Reddito di cittadinanza è vivo e lotta insieme a noi (Di martedì 4 aprile 2023) “Il Reddito di cittadinanza è oggetto di un intervento di riforma in chiave di maggiore equità per le famiglie. La misura che lo sostituirà sarà disegnata con un’attenzione particolare al carico familiare, come abbiamo già fatto per il potenziamento dell’assegno unico e per i recenti interventi sulle bollette”. È quanto ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, nel corso di un’audizione nelle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali della Camera. La ministra Roccella ha detto che il Reddito di cittadinanza è oggetto di un intervento di riforma “in chiave di maggiore equità” per le famiglie numerose “Stiamo rimediando a oggettive sperequazioni che esistevano in danno delle famiglie numerose – ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo riferendosi al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) “Ildiè oggetto di un intervento di riforma in chiave di maggiore equità per le famiglie. La misura che lo sostituirà sarà disegnata con un’attenzione particolare al carico familiare, come abbiamo già fatto per il potenziamento dell’assegno unico e per i recenti interventi sulle bollette”. È quanto ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, nel corso di un’audizione nelle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali della Camera. La ministra Roccella ha detto che ildiè oggetto di un intervento di riforma “in chiave di maggiore equità” per le famiglie numerose “Stiamo rimediando a oggettive sperequazioni che esistevano in danno delle famiglie numerose – ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo riferendosi al ...

