Altro alert della finanza a Xi. Firmato Pboc (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di avvisi ai naviganti in Cina. Se pochi giorni fa, come raccontato da Formiche.net, erano state le grandi banche del Dragone ad avvisare il governo centrale sull’elevata vulnerabilità dell’economia cinese, adesso un nuovo alert arriva dalla Banca centrale, la Pboc. Il destinatario, è sempre lo stesso: il partito. Un gioco di sponde che rende ben visibile, anche a occhio nudo, le enormi contraddizioni della seconda economia globale. E così, nel fine settimana, tre alti dirigenti della Pboc hanno preso carta e penna e scritto sull’house organ della Banca centrale, China Finance, che il Dragone dovrebbe accelerare la messa a terra della legge sulla stabilità finanziaria e migliorare altre disposizioni legali volte a prevenire e smaltire i rischi finanziari. Era la ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di avvisi ai naviganti in Cina. Se pochi giorni fa, come raccontato da Formiche.net, erano state le grandi banche del Dragone ad avvisare il governo centrale sull’elevata vulnerabilità dell’economia cinese, adesso un nuovoarriva dalla Banca centrale, la. Il destinatario, è sempre lo stesso: il partito. Un gioco di sponde che rende ben visibile, anche a occhio nudo, le enormi contraddizioniseconda economia globale. E così, nel fine settimana, tre alti dirigentihanno preso carta e penna e scritto sull’house organBanca centrale, China Finance, che il Dragone dovrebbe accelerare la messa a terralegge sulla stabilità finanziaria e migliorare altre disposizioni legali volte a prevenire e smaltire i rischi finanziari. Era la ...

