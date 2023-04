Allure rétro e stile sporty si incontrano per creare un outfit comfy chic perfetto per la primavera

(Di martedì 4 aprile 2023) Abbinare felpa e gonna a ruota può sembrare un controsenso. Niente più di questi due capi dell’armadio appare distante e diverso. Eppure metterli insieme nello stessonon è un’idea sbagliata. Anzi. Proprio per le loro anime differenti l’accoppiata tra i due funziona. E dà vita a un look facile e insolitoda indossare nella stagione primaverile come questo fotografato tra lo street style delle ultime sfilate newyorkesi. Se i contrasti nella moda portano sempre a qualcosa di positivo, la regola vale anche stavolta. Ma per non fare errori occorre qualche piccolo accorgimento. Felpa e gonna a ruota: due opposti che si attraggono da sfoggiare nei mesi primaverili. Due stili diversi a confronto Da una parte abbiamo la felpa. La suasportiva è ben evidente grazie alla forma classica e al cappuccio. Il suo colore, un ...

