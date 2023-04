Allegri su Di Maria | ' Era arrabbiato perchè l' ho tolto Ecco cosa mi serviva'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : (Gds)'Probabili formazioni Coppa Italia #JuveInter ore 21: Di Maria-Vlahovic per Allegri, Inzaghi lancia Asllani e… - GoalItalia : Il ritorno del Fideo: #DiMaria titolare in #JuveInter ???????? - juventusfc : ??Allegri: « Kostic sta bene, domani può giocare. Anche Di Maria sta bene, ha fatto un buon allenamento. Al momento… - vinvolt00 : RT @il_Malpensante: Di Maria esce nervoso senza considerare Allegri, scalciando una bottiglietta. Vlahovic se ne va anche lui nervoso. Ma p… - vivafcinter1908 : RT @il_Malpensante: Di Maria esce nervoso senza considerare Allegri, scalciando una bottiglietta. Vlahovic se ne va anche lui nervoso. Ma p… -

Dopo il pareggio contro l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ai microfoni di Canale 5 è intervenuto Massimilianoper analizzare la partita: "Sapevamo della difficoltà della partita nonostante il periodo dell'Inter ma è sempre l'Inter. Abbiamo finito la partita in crescendo ma era ormai finita. C'è stata ...5 DiProva il colpo ad effetto con il destro dopo una manciata di secondi, prima di mettersi ...lo toglie, lui non la prende bene. Dal 28' st Milik 5 Arriva in ritardo all'appuntamento ...Sarà quindi tutto da decidere nel ritorno tra le squadre died Inzaghi, che si ... Locatelli serve in verticale Vlahovic che imbuca per Di, l'argentino avanza e calcia di destro trovando ...

La sostituzione fa infuriare Di Maria, Allegri spiega tutto CalcioMercato.it

Andando avanti nella partita le sensazioni erano buone”. Davanti sia Di Maria e Vlahovic non sono di supporto. “Dusan ha fatto una buona paritta. Angel è un giocatore straordinario. E’ chiaro che ...Lo ha dichiarato Massimiliano Allegri a Canale 5 dopo il pareggio di 1-1 tra Juventus ... andare in pressione negli ultimi 30 secondi". Su Vlahovic e Di Maria: "Dusan ha fatto una buona partita, Angel ...