Allegri ha un grande merito: la Juventus deve assolutamente ringraziarlo (Di martedì 4 aprile 2023) La Juventus non può far altro che ringraziare Allegri; il tecnico è riuscito a rialzare la squadra dal punto di vista mentale. Una stagione che i tifosi bianconeri difficilmente dimenticheranno: le aspettative iniziali, la clamorosa uscita dalla Champions League, la penalizzazione di quindici punti e una risalita verso il quarto posto. A questo bisogna aggiungere un finale di stagione che, nelle coppe, può regalare grandi soddisfazioni. Allegri (LaPresse)I ragazzi di Allegri, infatti, sono in corsa sia in Coppa Italia sia in Europa League. Vincere entrambe le competizioni sarebbe una risposta importante e una grande spinta in ottica futura. Se la Juventus può vivere un finale di stagione con prospettive importanti il merito non può che essere di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 aprile 2023) Lanon può far altro che ringraziare; il tecnico è riuscito a rialzare la squadra dal punto di vista mentale. Una stagione che i tifosi bianconeri difficilmente dimenticheranno: le aspettative iniziali, la clamorosa uscita dalla Champions League, la penalizzazione di quindici punti e una risalita verso il quarto posto. A questo bisogna aggiungere un finale di stagione che, nelle coppe, può regalare grandi soddisfazioni.(LaPresse)I ragazzi di, infatti, sono in corsa sia in Coppa Italia sia in Europa League. Vincere entrambe le competizioni sarebbe una risposta importante e unaspinta in ottica futura. Se lapuò vivere un finale di stagione con prospettive importanti ilnon può che essere di ...

